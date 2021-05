Historicus Bruno De Wever: "Met dubbelzinnige retoriek is Vlaams Belang mee verantwoordelijk voor extreme uitwassen"

Maar wat moeten we dan doen met zo'n Facebookgroep en mensen die op die manier hun onvrede uiten? Volgens filosoof Ignaas Devisch is het belangrijk dat we die mensen proberen te begrijpen. Maar daar zijn Scheltiens en De Wever het niet mee eens.

"Iemand loopt met moordplannen rond, trekt enorm veel sympathie en empathie aan en wij vragen ons in de eerste plaats af wat doen we met die mensen? In die vraag schuilt een andere vraag, namelijk hoe gaan we die mensen tegemoet komen?", klinkt het bij Scheltiens. "Maar hoe pak je dit echt aan? Zeker niet door ze gelijk te geven."

Dat zegt ook De Wever. "We moeten niet proberen de dialoog aan te gaan met de aanstuurders van deze beweging", zegt hij. "De aanstuurders zitten binnen die extreemrechtse groepen, maar zitten ook heel duidelijk in organisaties zoals het Vlaams Belang, die daar heel hypocriet over zijn. Laat ons daar duidelijk over zijn."