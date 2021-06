Brusselse bierspa krijgt maand na opening al inbrekers over de vloer: "Ze vergaten tenminste hun mondmasker niet op te zetten"

De Brusselse bierspa Bath & Barley in de Schildknaapstraat in hartje Brussel heeft ruim een maand na de opening al dieven over de vloer gehad. In de bierspa kan je baden in bier en dat levert een unieke ervaring op. “We kunnen enkel vermoeden dat deze mensen niet konden wachten om de hand te leggen op onze uitzonderlijke collectie van zeep”, zegt mede-eigenaar Louis Raes.

Toen één van de jongemannen de deur geforceerd had om binnen te komen, merkte hij de camera's op en plaatste hij plots z'n mondmasker correct op zijn gezicht. Veel buit hebben de inbrekers niet kunnen maken: "Gelukkig werken wij volledig cashloos dus geld viel er niet te rapen", zegt Raes. "Buiten een gestolen telefoon en vooral heel wat schade aan onze voordeur was het dus veel moeite voor niets.” De Brusselse politie gaat op zoek naar de inbrekers.