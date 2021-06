Jong koppel neemt iconische horecazaak in Oudenaarde over: "We gaan een stapje verder dan vroeger"

De nieuwe uitbaters werken momenteel in brasserie De Cridts, de zaak van Mortiers ouders, ook op de markt van Oudenaarde. In september beginnen ze met hun eigen zaak. "In Oudenaarde staan veel panden leeg en wij willen een horecazaak nieuw leven inblazen". "La Pomme d’Or" sprong hen meteen in het oog. Het koppel wil het luxueuze en stijlvolle karakter van de zaak in ere houden, maar zal er een hedendaagse en modernere toets aan geven. “Het oude "La Pomme d’Or" zal zeker niet vergaan, maar we willen een stapje verder gaan dan vroeger”. Zo wil het koppel naast hotel en restaurant ook een kledingwinkeltje openhouden in het gebouw.