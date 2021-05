Coronablog - Cijfers blijven goed evolueren en Pfizer-vaccin volgens studie "zeer effectief" bij jonge tieners 

De coronacijfers blijven in de goede richting evolueren. Er worden elke dag gemiddeld iets meer dan 100 mensen opgenomen in het ziekenhuis, dat is een daling met 19 procent in vergelijking met de week ervoor. Vandaag buigt het Europees Geneesmiddelenbureau EMA zich over de mogelijke goedkeuring van het Pfizer-vaccin voor tieners van 12 tot 15 jaar. Uit een nieuwe studie blijkt het vaccin "zeer effectief" in die groep. Volg het coronanieuws op de voet in deze coronablog.