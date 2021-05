Lode Vereeck is onafhankelijk expert voor Vlaams Belang

Lode Vereeck begon zijn politieke carriere bij Open VLD, maar stapte over naar Lijst Dedecker. Tussen 2009 en 2014 was hij fractievoorzitter in het Vlaams Parlement voor die partij. Daarna keerde hij terug naar Open Vld en werd hij gecoöpteerd senator. Bij de lokale verkiezingen in oktober 2018 werd hij lijsttrekker voor Open Vld in zijn thuisgemeente Diepenbeek.

Maar in dat jaar kwam hij in opspraak na klachten over grensoverschrijdend gedrag met studenten aan de UHasselt. De zaak werd uiteindelijk geseponeerd door het gerecht. Maar hij werd wel ontslagen door de universiteit en Vereeck werd door zijn partij Open VLD aan de kant gezet.