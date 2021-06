“Oostendenaren, geen paniek, de luchtballon in de kraan is een stunt voor televisie”

De stunt wordt gefilmd op Oosteroever in Oostende, aan de Ensor I-toren die nog volop gebouwd wordt. “Het zal een van de grootste interventies in onze reeks over het brandweerkorps zijn”, zegt Jasper Moeyaert van productiehuis Geronimo. Hij beschrijft de scène: “De piloot van de luchtballon is onwel geworden. De ballon is terechtgekomen in een kraan van 90 meter hoog en dreigt te scheuren. Onze brandweermannen moeten hem redden.”