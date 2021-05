F-16's vliegen door geluidsmuur: luide knal schrikt Brussel en westen van Vlaams-Brabant op

De knal was te horen en te voelen in Anderlecht, Jette, Ganshoren en Sint-Jans-Molenbeek, maar ook in Vlaamse gemeenten als Dilbeek, Affligem, Roosdaal, Wemmel, Merchtem en Asse. Het geluid veroorzaakte heel wat ongerustheid. Eerst werd gedacht aan een gasexplosie, maar bij de brandweerzones kwamen daar geen meldingen van binnen.