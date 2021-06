Maagdentoren in Zichem tijdens de weekends weer open

Ook de bekende Maagdentoren maakt deel uit van een nieuwe erfgoedwandeling. Maar je kan er wel niet zomaar in- en uitwandelen, je moet nog altijd reserveren en de coronamaatregelen blijven gelden. "Je kan reserveren in tijdsloten van maximaal 30 minuten", zegt schepen van toerisme Lieve Renders (CD&V). "Je kan met 15 bezoekers in de toren en we werken met vrijwilligers; er staat iemand boven, en iemand beneden. Zij kijken of de mensen die naar boven willen dat kunnen wanneer de groep van boven eerst beneden is. Er is alcoholgel voorzien en je moet ook nog een mondmasker dragen."