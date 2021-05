Turkije in de ban van maffiabaas op YouTube: wekelijkse onthullingen over partijgenoten Erdogan

De ultranationalistische maffialeider gooit nu naar eigen zeggen de staatsgeheimen van Turkije te grabbel omdat hij zelf aan de kant werd geschoven als "favoriete maffiabaas van de staat". Dit heeft te maken met de controversiële vrijlating van een andere prominente maffialeider, Alaattin Cakici. Na Pekers vrijlating uit de gevangenis in 2014, vertoefde hij in de kringen van Erdogan en deed hij zich voor als een "zakenman". Van die goede relaties is nu geen sprake meer. Daarnaast wil hij zich vooral wreken op een huiszoeking waarbij politieagenten hun wapens richtten op Pekers dochtertjes en zijn vrouw tot in haar ondergoed fouilleerden.