BEKIJK - Maskers, schermen en vertraagd geluid: zo trotseert Nationaal Orkest corona voor Koningin Elisabethwedstrijd

Samengevat: coronaveilig musiceren is voor het Nationaal Orkest van België een hele aanpassing. Zegt althoboïst Bram Nolf: “Het wij-gevoel is een beetje kleiner. We zitten allemaal wat meer op een eilandje te spelen, terwijl we vroeger schouder aan schouder zaten.” Niettemin is hij blij om in de beste zaal van het land te mogen musiceren, de Henry Le Boeufzaal van Bozar, die recent nog werd getroffen door brand. En voor de kijkers en luisteraars thuis, via Klara, Canvas of VRT NU zijn die kleine vertragingen alleszins niet hoorbaar.