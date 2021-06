Minder Mobielen Centrale brengt meer dan 1.400 Limburgers naar vaccinatiecentrum

Bovendien biedt de Minder Mobielen Centrale niet alleen vervoer, maar ook hulp in het vaccinatiecentrum. Marc Hermans uit Riemst rijdt al zes jaar voor de Centrale en doet sinds kort ook vaccinatieritten: "Eerst help ik de mensen in te stappen en zet ik de rolstoel of het looprek in de wagen. In het vaccinatiecentrum ga ik mee naar binnen en ik leg uit wat de mensen moeten doen: van identiteitskaart tonen tot handen ontsmetten. En daarna breng ik ze weer naar huis."