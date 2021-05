Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke: "Politiek moet onverkort achter Marc Van Ranst blijven staan"

"Niemand stelt de kennis en expertise van Marc Van Ranst op vlak van virologie in vraag, maar hij is ook iemand die graag in debat treedt", zei coronacommissaris Pedro Facon daar gisteren over in "De wereld vandaag". "Het is nuttig om na te denken of dat dat niet belangrijker wordt dan de basisreden waarom hij in het debat zit, namelijk zijn virologische kennis. Dat zou altijd het vertrekpunt moeten blijven."