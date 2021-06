"Naaktfoto's" vormen ludieke campagne in Knokke-Heist: "Liever niet in strandkledij naar winkels gaan" 

Knokke-Heist start daarom een campagne met naaktfoto's. Of zo lijkt het toch. Maar wie wat beter naar de foto kijkt, merkt dat er helemaal geen bloot aan te pas komt. De billen en kont van een jongedame blijken een armplooi te zijn. Een halfnaakt lichaam is de arm van de persoon die er net voor staat. En zo is er een volledige reeks foto's gemaakt. Fotografe Noortje Palmers: "Er is helemaal niets mis met een beetje bloot, maar voor alles is er een plaats en een moment. We hebben over elk beeld goed moeten nadenken. Maar al van bij het in scène zetten van de eerste illusie, werden we meteen extra enthousiast over het effect en de humor van deze foto’s."

