Natuur en Bos gaat verder met het uitroeien van de Canadese gans

Uit tellingen is gebleken dat het aantal ganzen per gemeente is gedaald in vergelijking met de situatie in 2010. "De kentering is al een tijdje ingezet. Door de duurzame bestrijding kunnen we de schade aan de natuur en recreatie beperken", legt Karel verder uit. "Het beheren van die dieren is belangrijk voor het milieu, maar bespaart op lange termijn ook heel wat kosten. De kost van alle schade die de dieren aanrichten, is namelijk veel groter dan dat van het beheer."