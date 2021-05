Voor het eerst in 20 jaar nieuw groot vissersschip in Zeebrugge: "Morgen wordt het gedoopt, zondag is de eerste vaart"

Het is een belangrijk weekend voor onze visserij: na 20 jaar wordt er nog eens een gloednieuw, groot vissersschip in gebruik genomen. Emiel Brouckaert van de rederscentrale: "We breiden de vloot niet uit. Het is een vervanging van een oud vaartuig dat versleten is en een andere functie gaat vervullen. De "Z384 Jasmine" is een jaar geleden uit de vaart gehaald."