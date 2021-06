Nieuwe busverbinding tussen deelgemeenten Scherpenheuvel-Zichem zal belbus vervangen

Wie in Scherpenheuvel-Zichem met het openbaar vervoer van de ene naar de andere deelgemeente wil gaan, kan dat op dit moment enkel met de belbus. “De verbinding tussen onze belangrijkste deelgemeenten is er eigenlijk niet. Het schoolvervoer loopt goed, maar overdag van punt a naar punt b gaan is een probleem", zegt schepen van Mobiliteit Nico Bergmans (Open VLD). "Er is daarom beslist om een reguliere busverbinding in te richten ter vervanging van de belbussen die er nu zijn.”