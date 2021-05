Fietstunnels aan provinciehuis in Hasselt zijn klaar: "Na 2 jaar werken is kruispunt volledig heraangelegd" 

Met een aparte tunnel voor openbaar vervoer en 3 nieuwe fietstunnels is het kruispunt van de Grote Ring met de Universiteitslaan en de Boudewwijnlaan in Hasselt nu helemaal heraangelegd. “Bussen zullen vanaf zaterdag 9 juni niet meer over maar onder het kruispunt rijden. En fietsers trappelen voortaan over de 2,2 kilometer nieuwe fietspaden rondom het kruispunt”, aldus Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken (Open VLD).