Ook in Limburg daalt het aantal coronapatiënten op intensieve zorg: "Het gaat de goede richting uit"

Dat het aantal bedden in heel het land onder de 500 is gezakt, is goed nieuws voor de volgende versoepelingen. Dat is namelijk de maximumvereiste om de versoepelingen van 9 juni te kunnen laten doorgaan, zoals de horeca die ook binnen opnieuw mag opengaan. "We hebben nu echt hoop dat het de goede richting uitgaat", zegt Dubois. "Het is hopelijk de laatste keer dat we die overcapaciteit gehad hebben, want het weegt op mensen en het duurt lang."