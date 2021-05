Opnieuw is een Franse politievrouw neergestoken in haar kantoor, de dader is gevat

Hij heeft er een politievrouw neergestoken. De vrouw liep verschillende messteken op aan benen en armen en is zwaargewond. Ze zou echter niet in levensgevaar zijn.

De dader is meteen daarna te voet op de vlucht geslagen met zijn mes en volgens een bron zou hij ook het dienstwapen van de politievrouw hebben meegenomen. De Franse politie zette een grote klopjacht in de omgeving op en kon de dader na een tijdje vinden. Daarbij is het volgens de televisiezender BFMTV tot een schietpartij gekomen waarbij nog eens twee agenten gewond zijn geraakt. De dader werd zelf ook neergeschoten en is zwaargewond aangehouden. Over zijn motief is er nog geen duidelijkheid.

Een tijd geleden is er een gelijkaardige steekpartij geweest in Rambouillet in de buurt van Parijs. Ook toen werd een politievrouw in haar kantoor neergestoken. De vrouw is overleden en de dader werd door andere agenten doodgeschoten. Het ging toen om een Tunesiër die jihadistische sympathieën koesterde. In die zaak zijn ook een aantal verdachten aangehouden. Die dader zou echter ook mentale problemen gehad hebben.