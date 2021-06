Lydie uit Zwevegem zet plantjesruilkast voor haar woning: "Een plantje nemen is een plantje geven"

Nu het mooie weer er aankomt, voelen veel mensen de lentekriebels. Daar horen vaak plantjes en bloemen bij. Heb je oude planten die je kwijt wil, of wil je graag af en toe iets nieuw in jouw woonkamer, dan is het ruilplantenrek van Lydie wellicht een oplossing. Lydie Hollemaert: "Het concept is een plantje nemen, een plantje geven. Er zijn er ook die twee, drie plantjes meehebben. Het plantenrek staat aan mijn voorvenster. Als ik zie dat er mensen staan, dan ga ik naar buiten om een babbeltje te slaan. Zo heb ik al veel nieuwe mensen leren kennen. Iedereen vindt het een tof initiatief."

De Zwevegemnaren blijken eerlijke mensen te zijn. "Tot nu toe is er nog niets gestolen. Integendeel, ik ben begonnen met een 10-tal plantjes en heb er nu zo'n 40 staan", besluit ze.