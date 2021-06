Politie Turnhout haalt zestienjarige chauffeur uit het verkeer

De jongen viel donderdagavond op door zijn ongewone rijstijl, een getuige verwittigde de politie. De politie kon de bestuurder onderscheppen aan de Everdongenlaan in Turnhout. "De bestuurder bleek een zestienjarige jongen die met de auto van zijn vader aan het rondrijden was", klinkt het bij de politie.

De jonge chauffeur had de aandacht getrokken van een man die in de buurt aan het wandelen was. "De wandelaar maakte één van onze interventieploegen, die in de omgeving aan het patrouilleren was, attent op de situatie. Onze collega's troffen de auto met de jonge chauffeur niet veel later aan in de buurt. De 16-jarige bestuurder kon uiteraard geen geldig rijbewijs voorleggen.”