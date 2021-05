"Smakelijk": Belgisch Staatsblad publiceert per ongeluk recept voor asperges

Het is jurist Morgan Moller die de ontdekking deed in (voor de volledigheid) het koninklijk besluit tot vaststelling van de ontvankelijkheidsvoorwaarden, de termijnen en de praktische modaliteiten voor aanvragen tot prijsvaststelling, aanvragen tot prijsverhoging, prijskennisgevingen en (prijs)meldingen van geneesmiddelen, met geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, apparaten en substanties, en grondstoffen, als bedoeld in boek V van het Wetboek van economisch recht.

Een koninklijk besluit uit 2014, maar waarvan artikel 13 vorige maand aangepast werd. Bij de publicatie van die aanpassing moet iets misgegaan zijn, althans in de Franstalige versie. Paragraaf 9 wordt er plots onderbroken met een recept voor gegratineerde asperges, in zes etappes. "Bon appétit", luidt de zesde etappe.

"In mijn juridische carrière deze hilariteit nog niet vaak tegengekomen", aldus Moller op Twitter. De versie die Moller in zijn tweet toont, lijkt intussen te zijn aangepast. Maar in de geconsolideerde pdf-versie kunnen we wel degelijk nog lezen hoe je bijvoorbeeld als eerste stap de oven moet voorverwarmen op 250 graden.

Er zal dus wellicht iemand bij het Belgisch Staatsblad een copy-paste-foutje hebben gemaakt, denkt ook een jurist die onze redactie contacteerde. "Al een geluk dat de betrokkene slechts met recepten bezig was en niet met pornowebsites", voegt hij er nog met een kwinkslag aan toe.