Republikeinen blokkeren onderzoekscommissie bestorming Capitool

Er waren tien stemmen van Republikeinen nodig bovenop de 50 Democratische stemmen om in de Senaat tot een eindstemming over de onderzoekscommissie te komen, die al door het Huis van Afgevaardigden was goedgekeurd. Slechts zes Republikeinen stemden voor, een resultaat dat weergeeft hoe diep de verdeeldheid in de Verenigde Staten blijft vijf maanden na de bestorming van de zetel van het Amerikaanse Congres, en hoe groot de invloed van de Republikeinse ex-president op zijn kamp nog steeds is.