Revolutionaire week in de olie-industrie: activistische aandeelhouders schoppen oliegiganten een groen geweten

In de VS werd de klimaatstrijd deze week niet gestreden in de “courtroom” maar in de “boardroom”. Bij ExxonMobil, het grootste beursgenoteerde olie- en gasbedrijf ter wereld en bij ons bekend onder de merknaam Esso, werden deze week twee mensen in de raad van bestuur opgenomen op voordracht van een groep activistische aandeelhouders, die zich eind vorig jaar verzameld hebben in het investeringsfonds Engine No.1.

Het idee is simpel: “Door aandelen te kopen van een bedrijf word je een stukje eigenaar en kan je medezeggenschap krijgen over het management en de richting waarin het bedrijf gaat”, legt Mathieu Blondeel uit. “Dus kwam Engine No.1 eind vorig jaar met het idee op de proppen om aandeelhouder te worden en op die manier te wegen op het beleid van ExxonMobil."

Een eerste stap is hen alvast gelukt: ze zijn erin geslaagd twee mensen in de raad van bestuur te krijgen door hen voor te dragen op de aandeelhoudersvergadering. Opvallend: daarbij hebben ze de steun gekregen van grote aandeelhouders, waaronder BlackRock, een grote vermogensbeheerder, maar ook bijvoorbeeld van het pensioenfonds van de leraren in Californië.