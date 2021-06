Rik Torfs in musical: “Maar zingen wil ik de mensen niet aandoen”

“Het is de bedoeling dat de bezoekers in de sfeer geraken. Het is ook zo dat toen “Jezus Christ Superstar” vorige eeuw uitkwam, de algemene religieuze kennis nog een pak groter was dan vandaag.” En daar kan Torfs als kerkjurist de bezoekers natuurlijk bij helpen, hij heeft erg veel kennis over zo’n 2000 jaar (kunst)geschiedenis.

“Wat ik probeer te brengen is een mix van duiding en lichte ironie. Ik probeer ook aan te tonen dat de personages van toen ook mensen van vlees en bloed zijn, zoals we ze vandaag ook nog ontmoeten. Het is de bedoeling dat de karakters, de twijfelende, de zwakke, de slechte, de dappere mens aan bod komen. En vooral de vrouwen hebben daar een belangrijke rol.”