Roeselare en Balthazar Boma zetten speciale buren in de bloemetjes

“Zorg dragen voor je buren, al is het maar met een klein gebaar, maakt soms een groot verschil. Tijdens corona werd dit zeer duidelijk, daarom hebben we met de stad Roeselare een actie gehouden om iemand die veel heeft betekent voor jou in de bloemetjes te zetten. Via de website kwamen heel wat verhalen binnen, het was hartverwarmend. Alleen al om ze te lezen”, zegt burgemeester Kris Declercq (CD&V).