Vaccinatiedorp Spoor Oost plaatst selfiemuur: "Vaccinatie-enthousiasme viraal laten gaan" 

"'t Is gebeurd ” en “Vaccin: check!”. Het zijn enkele slogans op de tien achtergronden met getekende pleisters en spuitjes, waaruit de gevaccineerden kunnen kiezen voor hun selfie. Veel mensen nemen graag een foto van het moment waarop ze worden gevaccineerd tegen corona, op Spoor Oost is er nog een extraatje. Bedoeling is een foto van jezelf te maken en te delen op sociale media met de hashtag #VacCovid.

Met de muur wil het vaccinatiedorp foto's van het vaccinatie-enthousiasme viraal laten gaan. De selfiemuur staat aan de uitgang van de observatieruimte na de vaccinatie.

Donderdag 27 mei werd het 215.000e spuitje op Spoor Oost toegediend.