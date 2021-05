Sint-Niklaas schaft verplicht mondmasker in centrum af

Inwoners van Sint-Niklaas moeten vanaf maandag in de centrumstraten niet langer verplicht een mondmasker dragen. De stad kan erg lage besmettingscijfers voorleggen en versoepelt de regels daarom. "Het aantal besmetting daalt fors, zeker in vergelijking met andere gemeenten. Na overleg, onder meer met de veiligheidsraad, nemen we deze beslissing", verklaart burgemeester Lieven Dehandschutter bij Radio 2. De plicht om een mondmasker te dragen in openlucht valt grotendeels weg.