Stad Gent regelt renovatie van oude huizen die inwoners erven om in te zetten op sociale huurmarkt 

In de Spiegelhofstraat in Gent is het huis dat Coralie Van Leeuwen van haar moeder erfde net helemaal gerenoveerd en klaar om verhuurd te worden. "De hele woning is grondig aangepakt, er zitten nieuwe ramen in, de vloer is eruit en het dak is gerenoveerd. Ik heb me van de werken helemaal niets moeten aantrekken. Net dat is de sterkte van dit project. Je behoudt je eigendom maar de vervelende verbouwingen hoef je niet zelf op te volgen", verklaart Van Leeuwen.