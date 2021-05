Na de luide knal boven Brussel: door de geluidsmuur vliegen, hoe uitzonderlijk is dat? 5 vragen en antwoorden

"Op dat moment werden mijn diensten gealarmeerd en toevallig hadden we zes F16's op trainingsvlucht in de Ardennen. Twee van hen hebben we in de richting van het vliegtuig gestuurd om te kijken wat er aan de hand was. Dat is een standaardprocedure."

"Om zo snel mogelijk de afstand te overbruggen, hebben we de F16's sneller dan het geluid laten vliegen en dat heeft dan die luide knal veroorzaakt."

"Nog voor onze F16's bij het vliegtuig waren, was het contact met de juiste verkeerstoren opnieuw hersteld", zegt D'Hondt. "De piloot van het toestel moest van frequentie veranderen als hij van Duitsland naar België vloog, en daar is een fout gebeurd. Hij had blijkbaar de verkeerde frequentie geprogrammeerd."