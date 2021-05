Reizen naar het EK voetbal? Onzekerheid voor fans met tickets blijft duren: "We leven op hoop" 

Voor supporters met kaartjes voor het EK voetbal blijft het bang afwachten of ze de match ook effectief zullen kunnen bijwonen. Een van de eerste wedstrijden van onze Rode Duivels is in Denemarken, en daar bekijken ze elke zaterdag opnieuw welke regels voor welke landen gelden. "We beslissen deze week normaal dat we de bus laten rijden, ongeacht de kleurencode waar we in zitten", klinkt het bij de voorzitter van supportersclub De Scheve Toren Tom Ploegaerts in "Laat".