Unieke tekeningen en handschriften van auteur Franz Kafka online

Bijna een eeuw na de dood van auteur Franz Kafka (1893-1924) komen nieuwe geschriften van hem in de openbaarheid. Ze werden in 2019 in Israël aangetroffen en de Nationale Bibliotheek maakt ze nu publiek. Er zijn handschriften bij, brieven, een dagboek, een schrift waarin hij zijn Hebreeuws oefende en een notitieboek met schetsen en doedels. Dat laatste is het meest verrassende.