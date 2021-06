Vaccinatie Brusselse daklozen hervat

Ook daklozen en mensen zonder papieren in Brussel krijgen dit vaccin toegediend. De vaccinatie wordt vandaag hervat met het vaccin van Johnson & Johnson omdat er maar één dosis nodig is, zegt Emmy Deschuttere van Dokters van de Wereld: "We vaccineren met het vaccin van Johnson & Johnson en dat is voor deze doelgroep het beste omdat deze mensen vaak onder de radar leven en het moeilijk is om een duurzaam contact met hen op te bouwen. Ze leven op straat en dit vaccin is het beste en ook het enige alternatief voor onze doelgroepen."