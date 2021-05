Vaccinatiecentrum Lint even in lockdown na melding van mogelijk gewapende persoon, maar blijkt nepwapen te zijn 

De lokale politie in Lint heeft vanmiddag het vaccinatiecentrum in de AED Studios in lockdown geplaatst, nadat een getuige in de buurt van het vaccinatiecentrum een man had opgemerkt die mogelijk een wapen vasthield. Maar het was vals alarm, want het bleek om een replica te gaan. "In deze tijden met de huidige dreiging wilden we het zekere voor het onzekere nemen", zegt Reiner Smets van de politiezone Hekla .