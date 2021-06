Week van de Bij start samen met Suske en Wiske in Bokrijk

Naar jaarlijkse gewoonte wordt tijdens de Week van de Bij meer aandacht gevraagd voor de bijen. Dat is nodig want elk jaar sterven er meer en meer. Ze zijn nochtans een belangrijke schakel in onze voeding want bijen zorgen door bestuiving bij 75% van onze voedingsgewassen. Met verschillende acties roept de Week van de Bij op om de insecten een handje te helpen. Dit jaar is de week van de bij afgetrapt met een digitaal bijensymposium vanuit Bokrijk.