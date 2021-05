Daar is de lente, daar is de zon: warm en zonnig weer dit weekend, volgende week tot 25 graden

Deze druilerige meimaand krijgt op de valreep nog een zonnig einde. Gisteren was een overgangsdag, maar vandaag wordt het droog met maxima tot 19 graden in het centrum van het land. Morgen wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af en blijft het bijna overal droog. Het kan dan lokaal tot 20 graden worden. Zondag heeft z’n naam niet gestolen deze week, want het wordt zonnig tot 21 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind.