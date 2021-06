Willebroek onderzoekt racisme op voetbaltribune: "Ze zingen over Joden vergassen, waarom grijpt niemand in?"

Een fragment uit de Canvas-reeks FC United beroert de gemoederen in Willebroek. We zien supporters op de tribunes van SV Willebroek die zingen "zeven kebab, zeven kebab" over een gekleurde speler met rugnummer zeven. Ook slagzinnen over de gestapo en het vergassen van Joden passeren de revue. "Over die spreekkoren zijn op onze gemeenteraad vragen gekomen. Ik was zelf geschokt door wat ik zag", vertelt burgemeester Eddy Bevers (N-VA) in "Start Je Dag". "Dit kan niet door de beugel. Waarom grijpt er niemand in als je hoort wat ze daar zingen", vraagt hij zich af.