Witte haai Nukumi komt dan toch niet naar Europa, ze is teruggekeerd naar Amerika

Uit de gegevens van die trackers bleek dat ze langs de kust naar het zuiden is getrokken, daarbij wat heeft rondgezwommen en dat ze zich eind februari van de kust verwijderd had en de Atlantische Oceaan was ingetrokken. Ondertussen bleef ze verder naar het zuiden zwemmen tot ze op 8 maart zowat ter hoogte gekomen was van de meest zuidelijke punt van Florida.

Vandaar zette ze ineens koers naar het oosten, richting Europa en Afrika, en begin april stak Nukumi de Mid-Atlantische Rug over, de bergketen op de bodem van de Atlantische Oceaan, en was ze dichter bij Europa dan bij Amerika.

Dat leidde, vooral in Europa, tot enige opwinding en ook Robert Hueter, de marien bioloog die bij Ocearch het team leidt dat witte haaien opvolgt, stelde zich al voor dat Nukumi de Middellandse Zee in zou zwemmen en daar in contact zou komen met de plaatselijke populatie witte haaien.