Zuid-Amerika is het nieuwe brandpunt van de coronacrisis: bijna overal elders daalt het aantal besmettingen

Het probleem situeert zich nu vooral in Latijns-Amerika. Uit cijfers van de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit blijkt het kleine Uruguay het land met de relatief hoogste besmettingsgraad en dan gaat het om duizenden besmettingen per dag per miljoen inwoners. Daarna volgt Argentinië, maar ook in Brazilië, Colombia, Paraguay en Guyana stijgen de besmettingen fors. Opvallend is dat ook zo in Chili, nochtans een van de koplopers in de vaccinatie te wereld, maar waar net daarom de maatregelen erg snel en volgens sommigen te snel versoepeld zijn.

Het goede nieuws is er voor Afrika. Net als vorig jaar lijkt het aantal gevallen daar erg beperkt te blijven. Afrika en Oceanië lijken de meest "cleane" regio's ter wereld te zijn en te blijven inzake coronabesmettingen. Een verklaring is er niet meteen, maar mogelijk liggen het aantal buitenlandse contacten er veel lager dan in Europa of Noord-Amerika. Oceanië, Australië en Nieuw-Zeeland genieten ook van een "splendid isolation" wat de invoer van coronagevallen duidelijk bemoeilijkt.