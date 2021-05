Brusselse politie zet zich schrap: 9 betogingen vandaag waaronder "La Boum" en pro-Jürgen Conings manifestatie

Het wordt mogelijk een drukke dag voor de politiediensten in de hoofdstad want er zijn maar liefst 9 manifestaties aangekondigd op sociale media. Daaronder zijn een derde editie van "La Boum" en een pro-Jürgen Conings betoging. Er worden ook 40.000 mensen verwacht voor een internationale manifestatie tegen de coronaregels in heel Europa. De aangekondigde manifestaties in het Ter Kamerenbos zijn niet toegelaten, die in het centrum wel.