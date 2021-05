Financieel moeilijk door corona? "Uitstel van energiefactuur is mogelijk", zegt Energieminister Vanderstraeten

Minister Vanderstraeten had het in "De ochtend" ook over de ambitie van ons land om tegen 2025 niet meer te vertrouwen op kernenergie. "We zijn ons aan het voorbereiden", zegt Vanderstraeten daar vastberaden over. Nochtans is er veel discussie over die "kernuitstap", omdat er zonder die kerncentrales niet genoeg energievoorziening zou zijn en er mogelijk gascentrales moeten bijkomen. Vanderstraeten wijst naar groene energie als oplossing. "De noordzee heeft het potentieel om de meest duurzame en grootste energiecentrale te worden (...) We gaan een eiland of hub bouwen in de noordzee, dat wordt echt pionierswerk (...) Er komen ook verbindingen met andere landen."