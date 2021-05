Explosie en brand verwoest woning in Bornem

Deze namiddag was er een explosie in een woning aan de Breevendreef in Bornem. Het gebouw bestaat uit een oude woning aan de achterzijde en een nieuwe woning aan de straatzijde. De explosie was in de oude woning. De knal werd gevolgd door een uitslaande brand.

Na een half uur had de brandweer de brand onder controle. De woning is door de brand helemaal verwoest. De nieuwe woning aan de straatzijde kon worden gevrijwaard van brandschade. De uitgebrande woning is niet bewoond en niemand raakte gewond.

De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Mogelijk gaat het om een gasontploffing, maar dat wordt nog onderzocht.