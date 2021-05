Overblijfselen van meer dan 200 kinderen in Canada ontdekt

De overblijfselen werden aangetroffen bij radaronderzoek in de buurt van de stad Kamloops in het westen van Canada. Dat heeft Rosanne Casimir, baas van de daar wonende groep originele inwoners, laten weten. "Bij ons weten gaat het om niet-gedocumenteerde overlijdens. Sommige kinderen waren slechts drie jaar oud."

Op de plek was tussen 1890 en 1969 een Residential School gevestigd, een soort internaat waarvan er in Canada duizenden waren en waar kinderen van originele inwoners gedwongen in werden ondergebracht.