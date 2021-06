Rookmelder waarschuwt bewoners voor brand in woning in Schelle

De brand ontstond kort voor 5 uur in een woning aan de Steenwinkelstraat in Schelle. De bewoners sliepen nog en werden gewekt door het alarm van de rookmelder.

De man opende nog een deur van de woonkamer en zag een hevige brand. Hij sloot de deur en verwittigde de brandweer. Het ouder echtpaar kon de woning tijdig verlaten. Ze werden opgevangen bij de buren, niemand raakte gewond.

Het gelijkvloers van de woning is uitgebrand. De brand is ontstaan in de woonkamer. De precieze oorzaak wordt nog onderzocht. Achteraan de woning is een schrijnwerkerij gevestigd; die bleef gevrijwaard. Voor de bluswerken was de straat een tijdje afgesloten.