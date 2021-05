Vleermuis in de cabine, Boeing van Air India maakt rechtsomkeer

Een Boeing 777 van de Indiase luchtvaartmaatschappij Ai India die op weg was naar Newark, in de Verenigde Staten, heeft onverwacht rechtsomkeer gemaakt nadat een vleermuis was aangetroffen in de cabine. Het dier fladderde rond boven de hoofden van de passagiers, waarop de piloot besloot terug te keren naar de luchthaven van Delhi.