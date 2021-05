De Verenigde Naties maken zich ernstige zorgen over de mensen in de Tigray-regio in het noorden van Ethiopië. Bijna zeven maanden geleden brak daar een oorlog uit tussen het Ethiopische regeringsleger en Tigrese milities. Op dit moment zitten miljoenen mensen in een voedselcrisis. Volgens de VN is de kans groot dat er in de regio een echte hongersnood uitbreekt. Bekijk hierboven de reportage van "Het journaal".