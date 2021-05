In de haven van Zeebrugge is voor het eerst in 20 jaar een gloednieuw groot vissersschip ingewijd. Het vervangt een ouder vaartuig en is het eerste van negen nieuwe schepen. Ondanks de onzekerheid door de brexit wordt er de komende jaren nog flink geïnvesteerd om onze vissersvloot duurzamer en efficiënter te maken. "Het was echt nodig", zegt reder Dany Vlietinck in "Het journaal".