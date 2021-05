Anoniem drugsmeldpunt in Limburg krijgt veel meldingen, "maar criminelen passen zich aan"

Maar uiteraard evolueren de criminelen mee: "De criminele organisaties weten nu ook op welke signalen de burgers letten. En dus worden ze steeds creatiever. Zo hebben we al een aantal keer vastgesteld dat vaten met afval van een laboratorium niet meer zomaar gedumpt worden, maar dat men die gaat ingraven of het afval in het grondwater of de riolering lozen." En dat is uiteraard niet zonder gevaar, zegt Swijsen: "Chemisch afval dat in het grondwater terecht komt, dat wil uiteraard niemand. Het voorbije jaar hebben we ook al drugsafval zien dumpen vlakbij een scoutslokaal of in een bos. Een keer was er een wandelaar met zijn zoontje die drugsafval ontdekten. Dat is natuurlijk gevaarlijk." Enkele weken geleden raakten ook twee werknemers van Aquafin gewond toen ze stalen van rioolwater wilden nemen nadat er chemisch afvalwater was geloosd. En laboratoria zijn vaak uitgerust met valstrikken, die bedoeld zijn om buitenstaanders weg te jagen.