Barbara Dex Award voor slechtst geklede artiest op Songfestival gaat dit jaar naar Noorwegen

De voorbije dagen konden Songfestivalfans uit binnen- en buitenland stemmen op de artiest of groep die volgens hen het meest fout gekleed verscheen op het podium in Rotterdam. De Noorse inzending TIX haalde de meeste stemmen binnen en mag zich zo de winnaar noemen. "Hij viel op dankzij zijn grote engelenvleugels, witte bontjas, glitterpak en veel bling bling", meldt Songfestival.be. Het is de eerste keer dat Noorwegen de award krijgt.

Noorwegen en Roemenië bleven lange tijd in elkaars buurt, maar naar het einde van de stemming toe, sloeg TIX een kloof. "Tussen de Roemeense en Kroatische kandidate zat welgeteld één stem", klinkt het. Dit is de volledige top 5:

1. Noorwegen:

2. Roemenië

3. Kroatië

4. Verenigd Koninkrijk

5. Israël

