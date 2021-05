Honderdduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen omdat de Nyiragongo-vulkaan in Oost-Congo opnieuw dreigt uit te barsten. Omdat zo'n eruptie reëel is - maar ook onvoorspelbaar - zijn veel inwoners van Goma uit hun stad weggevlucht, onder meer naar buurland Rwanda. VRT NWS heeft een ploeg ter plaatse in zo'n kamp met vulkaan-vluchtelingen in Rwanda.